Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús "N", el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

Luego de una audiencia de aproximadamente 4 horas, el juzgador fijo prisión preventiva justificada, por lo que el joven seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

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Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

También se dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A la salida de la audiencia, el abogado de Juan Jesús, Julián González, dijo que la defensa no pudo exponer las pruebas, a petición de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

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Foto: Especial

" Se aportaron las dos periciales, sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura toda vez que la Fiscalía de opuso ya que su argumento fue que tuvimos tres días".

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