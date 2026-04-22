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También se dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A la salida de la audiencia, el abogado de Juan Jesús, Julián González, dijo que la defensa no pudo exponer las pruebas, a petición de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

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Foto: Especial
Foto: Especial

" Se aportaron las dos periciales, sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura toda vez que la Fiscalía de opuso ya que su argumento fue que tuvimos tres días".

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