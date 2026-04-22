"Hay muchas cosas que no concuerdan", dijo Claudia, mamá de Juan Jesús "N", el joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, minutos antes de que se realice la audiencia en la cual se decidirá si es vinculado a proceso o no.

La mañana de este miércoles, los padres y abogados de Juan Jesús aseguraron que hay varias inconsistencias en la carpeta de investigación del caso.

Además de que es falso que el detenido haya apagado las cámaras de vigilancia, como aseguró la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

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"Él me hizo el comentario: 'Mamá, ¿cómo voy a pagar las cámaras si yo no sé ni las contraseñas de las cámaras ni sé moverle a los monitores? Es mi primer trabajo como monitorista', porque sí ha trabajado de seguridad privada", dijo la mamá de Juan Jesús.

También aseguraron que solicitarán el Protocolo de Estambul para evaluar si el guardia de seguridad fue torturado.

¿Qué ocurrió entre Juan y Edith Guadalupe?

Juan Jesús fue aprehendido el viernes 17 de abril acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

El joven trabajaba como vigilante en el edificio donde se localizó el cuerpo de Edith.

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La audiencia se lleva a cabo en los juzgados de la colonia Doctores.

Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles

Familiares y amigos de Juan Jesús, el joven acusado del feminicidio, bloquearon calles en la colonia Doctores.

Los conocidos del acusado se manifiestan sobre Av. Niños Héroes mientras ocurre la audiencia del vigilante; aseguran que es inocente.

Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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