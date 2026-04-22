Más Información

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería; nota de archivo EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

"Hay muchas cosas que no concuerdan", dijo Claudia, mamá de Juan Jesús "N", el joven acusado del , minutos antes de que se realice la audiencia en la cual se decidirá si es vinculado a proceso o no.

La mañana de este miércoles, los padres y abogados de Juan Jesús aseguraron que hay varias inconsistencias en la carpeta de investigación del caso.

Además de que es falso que el detenido haya apagado las cámaras de vigilancia, como aseguró la ().

Lee también

"Él me hizo el comentario: 'Mamá, ¿cómo voy a pagar las cámaras si yo no sé ni las contraseñas de las cámaras ni sé moverle a los monitores? Es mi primer trabajo como monitorista', porque sí ha trabajado de seguridad privada", dijo la mamá de Juan Jesús.

También aseguraron que solicitarán el Protocolo de Estambul para evaluar si el guardia de seguridad fue torturado.

¿Qué ocurrió entre Juan y Edith Guadalupe?

el viernes 17 de abril acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

El joven trabajaba como vigilante en el edificio donde se localizó el cuerpo de Edith.

Lee también

La audiencia se lleva a cabo en los juzgados de la colonia Doctores.

Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles

Familiares y amigos de Juan Jesús, el joven acusado del feminicidio, bloquearon calles en la colonia Doctores.

Los conocidos del acusado se manifiestan sobre Av. Niños Héroes mientras ocurre la audiencia del vigilante; aseguran que es inocente.

Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Familiares y amigos del joven acusado del feminicidio de Edith Guadalupe bloquean calles. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]