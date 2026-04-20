La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga el video difundido en redes sociales en el que aparece un hombre dentro de un elevador del edificio de Avenida Revolución 829, inmueble relacionado con el feminicidio de Edith Guadalupe, para determinar si esa grabación tiene relación con el crimen.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que el sujeto que aparece en las imágenes ya fue identificado y actualmente rinde declaración ante el Ministerio Público.

En la grabación, captada días antes del asesinato, se observa a un residente del edificio acompañado por una mujer distinta a su esposa dentro de uno de los elevadores del inmueble, en una escena que generó diversas versiones en redes sociales sobre una posible conexión con el caso.

“Esta persona ya fue contactada y está siendo entrevistada en este momento por parte de la Fiscalía”, señaló la funcionaria.

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De acuerdo con la investigación, el video corresponde al 7 de abril, ocho días antes del feminicidio de la joven, y muestra una conducta que ahora forma parte de las líneas de indagatoria abiertas por la autoridad ministerial.

Fiscalía investiga video difundido de elevador en caso Edith; descartan por ahora vínculo directo con feminicidio. Foto: Especial.

La fiscal explicó que hasta este momento no existe evidencia que vincule directamente a ese hombre con la muerte de Edith, aunque la grabación será integrada a la carpeta para agotar todas las posibilidades.

“Es una línea de investigación que definitivamente vamos a agotar”, afirmó.

Según los registros de acceso al inmueble revisados por la Fiscalía, el residente salió del edificio el 15 de abril a las 9:00 de la mañana, regresó alrededor de las 21:00 horas, volvió a salir poco después y retornó cerca de las 23:00 horas acompañado de su esposa, permaneciendo en el inmueble durante la noche.

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Con base en esos movimientos, la autoridad sostiene que hasta ahora no hay elementos que lo coloquen en el lugar al momento en que ocurrió la agresión contra la víctima.

La Fiscalía detalló que la principal línea de investigación continúa centrada en Juan José, el vigilante del inmueble, quien permanece detenido por su probable participación en el feminicidio.

No obstante, la aparición del video llevó a ampliar la revisión de personas que tuvieron contacto con el edificio en días previos al crimen.

Fiscalía investiga video difundido de elevador en caso Edith; descartan por ahora vínculo directo con feminicidio. Foto: Especial.

La dependencia también analiza si las imágenes pudieran estar relacionadas con otra carpeta iniciada por posibles delitos vinculados a trata de personas o actividades irregulares dentro del inmueble.

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“No tenemos una relación específica con los hechos en este momento, pero cualquier elemento que surja debe ser investigado con seriedad”, sostuvo la fiscal.

La difusión del video incrementó la presión de la familia de Edith, que desde el inicio ha exigido que no se descarte ninguna línea de investigación y que se esclarezca si la joven acudió al edificio por una supuesta oferta laboral.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de que otras personas pudieran haber tenido conocimiento de lo ocurrido, aunque aclaró que no existen indicios firmes de participación adicional.

Mientras continúan las diligencias, el video del elevador se ha convertido en una de las piezas que la autoridad revisa para reconstruir lo que ocurrió en el edificio antes del asesinato de la joven.

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