La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó este lunes la reconstrucción cronológica del feminicidio de Edith Guadalupe, así como los avances de la investigación que derivaron en la detención del vigilante del edificio donde la joven fue vista por última vez, en la alcaldía Benito Juárez.

Reconstrucción paso a paso del caso de Edith Guadalupe

Los hechos que se presentan a continuación fueron expuestos por la fiscal durante su informe oficial.

1. Ingreso al inmueble y desconexión de cámaras

El 15 de abril, Edith salió de su domicilio y se dirigió al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, al que ingresó alrededor de las 16:16 horas.

Lee también “Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos

Minutos después, entre las 16:23 y las 16:44 horas, el sistema de videovigilancia del edificio fue desconectado desde la caseta de vigilancia, un punto al que únicamente tenía acceso el guardia ahora detenido.

De acuerdo con los dictámenes periciales, en ese intervalo ocurrió la agresión que provocó la muerte de la joven dentro del inmueble.

Foto: Especial

La Fiscalía indicó que el imputado tenía control del acceso principal, del estacionamiento, del sistema de cámaras y de la caseta de vigilancia.

2. Sangre y huellas de limpieza, los hallazgos dentro del edificio

En la caseta, peritos localizaron manchas de sangre en el tapanco, en la escalera interna y en la parte baja, así como huellas de limpieza incompleta.

La hipótesis ministerial señala que la víctima fue atacada en la parte superior de la caseta y posteriormente su cuerpo fue movido dentro del mismo espacio.

La causa de muerte fue establecida como heridas producidas por un objeto punzocortante compatible con un desarmador, herramienta que más tarde fue encontrada en un registro del drenaje del inmueble.

Lee también Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano

3. Búsqueda inicial y primeras omisiones

Alrededor de las 23:00 horas del 15 de abril, familiares de Edith acudieron al edificio para preguntar por ella; sin embargo, el vigilante negó que hubiera ingresado.

A la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, la familia presentó la denuncia por desaparición.

Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Posteriormente, a las 4:25 horas, durante la entrevista ministerial, la madre informó que el último lugar al que se dirigió su hija fue ese inmueble.

Pese a ello, dicha información no fue incorporada de inmediato en las primeras acciones de búsqueda.

4. Inspección al inmueble tardó 15 horas

La primera revisión policial se realizó hasta las 8:30 horas del 16 de abril, cuando agentes acudieron al edificio para solicitar acceso y revisar las cámaras.

La diligencia no se concretó en ese momento, ya que el guardia indicó que se requería autorización del administrador.

La Fiscalía reconoció que entre la denuncia inicial y la inspección transcurrieron cerca de 15 horas, lo que constituye una omisión grave.

Edificio "Torre Murano" con el predio #829 de Av. Revolución donde Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue encontrada sin vida. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

5. Nuevos cortes en videovigilancia

Durante la madrugada del 16 de abril, el sistema de cámaras registró nuevas interrupciones en tres periodos: de 1:00 a 1:10, de 3:00 a 3:15 y de 5:10 a 5:35 horas.

Lee también Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Para la autoridad, estos cortes son consistentes con una manipulación deliberada para ocultar evidencia.

6. Localización de indicios y objetos

En diligencias posteriores se encontraron pertenencias de la víctima dentro del inmueble:

Su cartera en un bote de basura del baño de la caseta

Una bolsa

Un teléfono celular ocultos en áreas de servicio.

También se localizó una prenda masculina con manchas hemáticas en un armario del sótano destinado a artículos de limpieza.

7. Detención y avances de la investigación

El certificado médico del detenido documentó lesiones en una mano y rasguños en el abdomen, considerados compatibles con una posible confrontación con la víctima.

Fiscalía detiene a presunto feminicida de Edith Guadalupe; se desempeñaba como vigilante del edificio. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por feminicidio contra el vigilante del inmueble.

Finalmente, la fiscal informó que la Unidad de Asuntos Internos suspendió a tres servidores públicos por irregularidades en la atención inicial del caso, y precisó que la investigación continuará para determinar si existen otras responsabilidades.

Lee también Edith Guadalupe: la crisis mayor para Bertha Luján

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv