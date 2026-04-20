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Fiscalía de la CDMX reconstruye paso a paso el caso Edith Guadalupe; reconoce omisiones en la investigación
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó este lunes la reconstrucción cronológica del feminicidio de Edith Guadalupe, así como los avances de la investigación que derivaron en la detención del vigilante del edificio donde la joven fue vista por última vez, en la alcaldía Benito Juárez.
Reconstrucción paso a paso del caso de Edith Guadalupe
Los hechos que se presentan a continuación fueron expuestos por la fiscal durante su informe oficial.
1. Ingreso al inmueble y desconexión de cámaras
El 15 de abril, Edith salió de su domicilio y se dirigió al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, al que ingresó alrededor de las 16:16 horas.
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Minutos después, entre las 16:23 y las 16:44 horas, el sistema de videovigilancia del edificio fue desconectado desde la caseta de vigilancia, un punto al que únicamente tenía acceso el guardia ahora detenido.
De acuerdo con los dictámenes periciales, en ese intervalo ocurrió la agresión que provocó la muerte de la joven dentro del inmueble.
La Fiscalía indicó que el imputado tenía control del acceso principal, del estacionamiento, del sistema de cámaras y de la caseta de vigilancia.
2. Sangre y huellas de limpieza, los hallazgos dentro del edificio
En la caseta, peritos localizaron manchas de sangre en el tapanco, en la escalera interna y en la parte baja, así como huellas de limpieza incompleta.
La hipótesis ministerial señala que la víctima fue atacada en la parte superior de la caseta y posteriormente su cuerpo fue movido dentro del mismo espacio.
La causa de muerte fue establecida como heridas producidas por un objeto punzocortante compatible con un desarmador, herramienta que más tarde fue encontrada en un registro del drenaje del inmueble.
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3. Búsqueda inicial y primeras omisiones
Alrededor de las 23:00 horas del 15 de abril, familiares de Edith acudieron al edificio para preguntar por ella; sin embargo, el vigilante negó que hubiera ingresado.
A la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, la familia presentó la denuncia por desaparición.
Posteriormente, a las 4:25 horas, durante la entrevista ministerial, la madre informó que el último lugar al que se dirigió su hija fue ese inmueble.
Pese a ello, dicha información no fue incorporada de inmediato en las primeras acciones de búsqueda.
4. Inspección al inmueble tardó 15 horas
La primera revisión policial se realizó hasta las 8:30 horas del 16 de abril, cuando agentes acudieron al edificio para solicitar acceso y revisar las cámaras.
La diligencia no se concretó en ese momento, ya que el guardia indicó que se requería autorización del administrador.
La Fiscalía reconoció que entre la denuncia inicial y la inspección transcurrieron cerca de 15 horas, lo que constituye una omisión grave.
5. Nuevos cortes en videovigilancia
Durante la madrugada del 16 de abril, el sistema de cámaras registró nuevas interrupciones en tres periodos: de 1:00 a 1:10, de 3:00 a 3:15 y de 5:10 a 5:35 horas.
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Para la autoridad, estos cortes son consistentes con una manipulación deliberada para ocultar evidencia.
6. Localización de indicios y objetos
En diligencias posteriores se encontraron pertenencias de la víctima dentro del inmueble:
- Su cartera en un bote de basura del baño de la caseta
- Una bolsa
- Un teléfono celular ocultos en áreas de servicio.
También se localizó una prenda masculina con manchas hemáticas en un armario del sótano destinado a artículos de limpieza.
7. Detención y avances de la investigación
El certificado médico del detenido documentó lesiones en una mano y rasguños en el abdomen, considerados compatibles con una posible confrontación con la víctima.
Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por feminicidio contra el vigilante del inmueble.
Finalmente, la fiscal informó que la Unidad de Asuntos Internos suspendió a tres servidores públicos por irregularidades en la atención inicial del caso, y precisó que la investigación continuará para determinar si existen otras responsabilidades.
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