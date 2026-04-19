El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años, generó indignación en la Ciudad de México, no solo por la naturaleza del crimen, sino por las presuntas omisiones de las autoridades en el caso.

Desaparición de Edith Guadalupe

La joven desapareció el pasado 15 de abril tras salir de su casa en Iztapalapa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo; se dirigió a un edificio en avenida Revolución, alcaldía Benito Juárez, del que ya no volvió a salir.

Ese mismo día, su familia perdió contacto con ella y presentó el reporte de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

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Búsqueda y localización del cuerpo de Edith

Los familiares de Edith encabezaron las labores de búsqueda y denunciaron omisiones por parte de la Fiscalía de la CDMX, señalando retrasos e irregularidades en la atención del caso.

Tras la presión social y bloqueos en vialidades, que fueron clave para que las autoridades intensificaran las acciones, Edith fue localizada la tarde del 17 de abril sin vida dentro del mismo edificio al que acudió a su entrevista. Su cuerpo estaba oculto en el sótano, lo que confirmó que nunca salió del lugar

Clara Brugada condena feminicidio de Edith Guadalupe

Tras el hallazgo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la muerte de Edith Guadalupe, y llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar el caso con “prontitud y rigor”.

Del mismo modo, pidió investigar y sancionar cualquier irregularidad por parte de las autoridades, esto luego de las denuncias hechas por familiares de la joven sobre omisiones.

Por su parte, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, reprobó la conducta de los funcionarios de la fiscalía que atendieron a la familia de la víctima e hizo hincapié en que los responsables de los retrasos de los equipos de búsqueda, así como los involucrados en la presunta solicitud de dinero a la familia de la joven para acelerar las investigaciones, serían separados de sus funciones.

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Fiscalía investiga como feminicidio caso de Edith

La Fiscalía informó que Edith fue asesinada con un desarmador y que su cuerpo fue ocultado en el lugar. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Entre las pruebas se incluyen el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble.

El presunto responsable, Juan Jesús “N”, de 24 años, trabajaba como vigilante del edificio. Fue detenido la noche del 17 de abril por la Policía de Investigación. De acuerdo con las primeras indagatorias, hubo un altercado entre él y la víctima que derivó en la agresión.

Posteriormente, fue vinculado a proceso, aunque la audiencia fue aplazada para que la defensa presentara pruebas adicionales, incluido un video.

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¿Quién es Jesús "N", presunto feminicida de Edith?

Juan Jesús "N", de 24 años, es originario del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, que llevaba trabajando como vigilante del edificio tres meses, de acuerdo con su familia.

El vigilante fue aprehendido la noche del 17 de abril por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe.

El abogado aseguró que su cliente habría sido golpeado durante su detención.

"Es inocente", aseguran padres de Juan Jesús "N"

Mientras autoridades sostienen la responsabilidad del detenido, la madre del acusado afirmó que su hijo "es inocente" y que incluso fue amenazado.

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Los padres del presunto victimario afirmaron que buscan justicia, tanto para la víctima como para su hijo.

Imputación por feminicidio en caso de Edith Guadalupe está sustentada: Fiscalía

La FGJ de la CDMX aseguró que la imputación por feminicidio contra Jesús "N" está sustentada en pruebas y datos sólidos.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía afirmó que "no se fabrican culpables" y reiteró que todo se encuentra sustentado en datos de pruebas.

"Contamos con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio", aseveró.

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