Feminicidio de Edith Guadalupe: Esto es lo que sabemos del caso que ha sacudido a la CDMX

La mañana de este viernes 17 de abril, Edith Guadalupe, una joven de 21 años, fue localizada sin vida dentro de un edificio ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

El hallazgo ha causado indignación de la familia, quienes indican una serie de irregularidades por parte de fucionarios de la Fiscalía capitalina, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján han asegurado que habrá consecuencias para los servdores públicos señalados.

La desaparición de Edith Guadalupe

Edith salió de su casa, en la alcaldía Iztapalapa, rumbo a una presunta entrevista de trabajo el miércoles 15 de abril. Para dirigirse hacia su destino, tomó una motocicleta desde una aplicación de transporte privado con destino a un edificio en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Su familia perdió contacto con la mujer horas después, por lo que ese mismo día decidieron reportarla como desaparecida ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Sin embargo, señalan que el personal se mostró negligente frente a la denuncia y les pidieron esperar 72 horas para iniciar su búsqueda, argumentando que era probable que su ausencia fuera una decisión personal.

Esto los motivó a convocar a amigos y vecinos para iniciar una búsqueda en conjunto y recabar todas las pistas posibles que les llevaran a encontrar a Edith.

Edith salió de su casa en la alcaldía Iztapalapa rumbo a una presunta entrevista de trabajo el miércoles 15 de abril. Foto: Especial

El proceso de búsqueda

A través de las cámaras de Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y otros dispositivos de grabación reconstruyeron la ruta que siguió el mototaxi que la joven había abordado en su domicilio. Atando cabos, descubrieron que el punto de donde no salió del predio marcado con el número 829 de avenida Revolución.

Los familiares se trasladaron hasta el lugar para investigar qué había pasado con Edith Guadalupe, pero se toparon con más negativas. El guardia del lugar y la administradora del inmueble aseguraron que la chica jamás ingresó a las instalaciones.

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La familia se vio obligada a regresar a la FGJ para entregar las pruebas y solicitar una inspección al edificio para tener más indicios sobre el paradero de quien buscaban. La petición no tuvo éxito y el círculo cercano de la mujer desaparecida decidió cerrar Avenida Revolución desde la tarde-noche del jueves 16 de abril para presionar a las autoridades.

El bloqueo de la vía al sur de la Ciudad de México, se extendió hasta la mañana de este viernes 17 de abril. Durante la manifestación, señalaron que el personal de la Fiscalía les había pedido dinero para continuar las investigaciones.

A las afueras de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez se mantienen familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, quien fue reportada como desaparecida en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

El hallazgo del cuerpo

Peritos y agentes de la Policía de Investigación llegaron al inmueble señalado por la familia y alrededor de la 01:30 de la madrugada del viernes 17 de abril comenzaron las diligencias para encontrar indicios sobre el paso de Edith por el lugar.

El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una bolsa negra en uno de los estacionamientos subterráneos y fue enviado al anfiteatro ministerial para establecer la causa de muerte. Así también, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reclasificó el caso para ser investigado como feminicidio.

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Las reacciones de Clara Brugada y Bertha Alcalde Luján

La primera en pronunciarse en torno al tema fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada. A través de sus redes sociales condenó "energicamente la muerte de Edith Guadalupe" y expresó sus condolencias para sus seres queridos.

También hizo un llamado para que la FGJ realicé "las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia".

Condeno el asesinato de Edith Guadalupe y reitero mi compromiso para que este crimen no quede impune. https://t.co/b0V39x41iE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 17, 2026

Sobre este mismo tema, Clara Brugada se pronunció por segunda ocasión durante un evento en la Utopía de la Magdalena Mixiuhca, donde indicó que había pedido " la fiscalía investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de irregularidades de la familia de Edith".

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Horas después, la fiscal Bertha Alcalde Luján se pronunció por su cuenta de X, donde indicó que "llevaran ante la justicia a quien resulte responsable" del feminicidio.

A su vez, también aclaró que ya se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer la conducta indebida de los funcionarios que atendieron a la familia de la joven, asegurando que "habrá consecuencias administrativas, y en su caso, penales, para el personal de la Fiscalía" que se haya visto involucrado en los señalamientos de la familia.

🧵Investigamos las lamentables circunstancias en las que murió Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio. Vamos a llevar ante la justicia a quien resulte responsable.



La conducta indebida de funcionarios, señalada por los familiares, es inaceptable. — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 17, 2026

Más tarde y en conferencia de prensa, Bertha Alcalde reveló que ya se tiene identificado a un presunto responsable y precisó que el cuerpo de Edith fue localizado en el sótano del edificio, bajo un montículo de arena, y tras una primera inspección se encontraron lesiones por golpes.

Alaclde Luján informó que ya se tiene bajo investigación a un elemento de la Policía de Investigación de la FGJ por presuntos actos de corrupción, toda vez que la familia de la víctima denució que funcionarios de la Fiscalía les pidieron dinero para acelerar las investigaciones.

*Con información de Juan Carlos Williams y Fabián Evaristo

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