La desaparición de Edith Guadalupe, una joven reportada como no localizada desde el 16 de abril, derivó en una búsqueda contrarreloj encabezada por sus propios familiares, quienes acusan omisiones de la Fiscalía capitalina y denunciaron irregularidades en la atención inicial del caso, luego de que la joven fuera encontrada sin vida dentro de un edificio de la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Entre quienes participaron en la localización estuvo Magdalena, tía de la víctima, quien relató que fueron los propios familiares, amigos y vecinos quienes emprendieron la búsqueda después de que las autoridades ministeriales les pidieran esperar 72 horas para iniciar formalmente la investigación, bajo el argumento de que la joven pudo haberse ausentado por decisión propia.

“Nos dijeron que teníamos que esperar porque quizá se había ido con amigas o con el novio, pero nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, expresó Magdalena afuera de la Fiscalía, donde la familia exigió una investigación a fondo sobre lo ocurrido.

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Foto: Especial

Durante la búsqueda, la familia logró establecer que Edith había solicitado un servicio de transporte en motocicleta mediante la aplicación Uber. Con ese dato, comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos con ayuda de cámaras particulares instaladas en viviendas cercanas al punto donde fue vista por última vez.

Posteriormente, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5, lograron ubicar el trayecto de la motocicleta sobre avenida Revolución. Las imágenes mostraban que el vehículo se dirigía hacia la zona de Benito Juárez, por lo que los familiares se trasladaron al sitio para continuar con la búsqueda.

Fue alrededor de las 11 de la noche cuando llegaron a un inmueble marcado con el número 829 de avenida Revolución, donde preguntaron al personal de seguridad si habían visto ingresar a una mujer con las características de Edith. Según denunciaron, en un primer momento el vigilante negó tener información.

Más tarde, la administradora del edificio se presentó en el lugar y aseguró que ya había revisado las cámaras de seguridad, así como los elevadores y accesos del inmueble, y sostuvo que la joven nunca había entrado al edificio. Sin embargo, la insistencia de la familia continuó debido a que el seguimiento de las cámaras del C5 apuntaba directamente a ese sitio.

A las afueras de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez se mantienen familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Ante ello, los familiares solicitaron a la Fiscalía una inspección inmediata en el inmueble. Fue hasta la madrugada, y por tratarse de un caso considerado urgente, que peritos y agentes de la Policía de Investigación ingresaron al edificio por orden ministerial.

Durante la revisión, las autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro de bolsas negras en la zona del estacionamiento subterráneo del inmueble, confirmando así el hallazgo que sus familiares temían.

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El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde especialistas forenses determinarán las causas de la muerte y si presentaba lesiones visibles o signos de violencia. Debido a las condiciones en que fue encontrado, hasta el momento no se ha establecido la mecánica del homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo de investigación por feminicidio y, una vez que dos familiares concluyan con el proceso oficial de identificación, los restos serán enviados al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para la necropsia correspondiente.

Mientras tanto, Magdalena y el resto de la familia insistieron en que sin la búsqueda realizada por ellos mismos, el caso podría haber permanecido sin esclarecerse durante más tiempo, por lo que exigieron que se investigue también la actuación inicial de las autoridades encargadas de atender la denuncia de desaparición.

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