La desaparición de una joven de 21 años provocó la mañana de este viernes un bloqueo sobre avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, donde familiares y amigos cerraron la circulación para exigir a las autoridades capitalinas avances en la investigación y la pronta localización de la mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven identificada como Edith fue vista por última vez luego de salir de la alcaldía Iztapalapa. Las indagatorias señalan que la joven habría ingresado a un inmueble ubicado en la zona de Revolución y posteriormente ya no se le volvió a observar salir, lo que encendió la alarma entre sus seres queridos.

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Ante la falta de información concreta sobre su paradero, sus familiares decidieron manifestarse en avenida Revolución a la altura de la calle Rubens, donde colocaron pancartas y bloquearon ambos sentidos de la vialidad para presionar a las autoridades encargadas del caso.

Los inconformes señalaron que desde el pasado miércoles no tienen noticias de Edith y denunciaron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta clara sobre el avance de las investigaciones, por lo que exigieron una revisión exhaustiva del edificio donde presuntamente fue captada por última vez.

Foto: Especial

Fuentes cercanas al caso indicaron que elementos de investigación ya revisan cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona para reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar qué ocurrió después de su ingreso al inmueble señalado por la familia.

La protesta generó severas afectaciones viales en una de las principales arterias del sur de la Ciudad de México, causando largas filas de vehículos y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulaban por la zona.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación y recomendaron a los conductores utilizar vías alternas mientras continúan las labores de diálogo con los manifestantes.

Hasta el cierre de esta edición, el bloqueo permanecía en el sitio mientras los familiares reiteraban que no se retirarán hasta obtener una respuesta sobre el paradero de Edith.

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afcl