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Un lagarto que fue encontrado en calles de la fue resguardado por policías capitalinos para luego ser entregado a personal de la .

El reptil fue visto en el cruce de las , en la colonia del mismo nombre, informó la SSC.

El reptil fue entregado a personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC). | Foto: Especial.
El reptil fue entregado a personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC). | Foto: Especial.

Policías en campo solicitaron el apoyo de la BVA y se trasladaron al lugar, donde resguardaron al en una caja de plástico que un vecino les facilitó.

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A su llegada, los elementos de la BVA valoraron que el reptil no presentara alguna lesión y lo llevaron a sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Los médicos veterinarios de la Brigada determinaron que el lagarto, de la especie varano, se encuentra clínicamente sano, cuenta con medidas de 110 centímetros de largo, le proporcionaron alimento y le fue asignado un módulo para su resguardo.

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JACL/cr

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