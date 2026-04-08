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En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA) de la , en coordinación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), realizó la plática "Consumo de nicotina: una mirada desde la salud pública y la prevención comunitaria en las juventudes", en el Centro de Desarrollo Social Mixcoac.

La actividad tuvo como objetivo generar conciencia entre las y los jóvenes sobre los asociados al consumo de nicotina en sus distintas presentaciones, así como promover entornos saludables y estrategias de prevención desde la comunidad.

El alcalde Luis Mendoza ha reiterado el compromiso de su administración para impulsar políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones y el bienestar integral de las y los jóvenes en la demarcación.

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“En Benito Juárez trabajamos todos los días para cuidar a nuestras juventudes. Prevenir el consumo de nicotina es proteger su , su desarrollo y su futuro; por eso impulsamos acciones informativas y comunitarias que generen conciencia y decisiones responsables”, resaltó.

La plática fue impartida por Inti Barrientos, quien expuso de manera clara y accesible las implicaciones del consumo de esta sustancia en la salud pública, destacando su impacto en la salud física y mental, así como la importancia de fortalecer acciones preventivas desde edades tempranas.

Durante el evento, las y los asistentes participaron activamente, resolviendo dudas y reflexionando sobre la influencia de nuevas formas de consumo, como los dispositivos electrónicos.

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jecg/cr

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