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Tultitlán, México.- La tarde de este miércoles se registró una intensa lluvia con granizo que afectó la circulación en diversas vialidades de Tultitlán, Coacalco y Tultepec.
La precipitación pluvial cayó con fuerza y llegó acompañada de granizo, lo que cubrió vehículos estacionados e impidió por momentos la visibilidad de quienes manejaba.
La Vía José López Portillo fue una de las principales vialidades que registraron congestionamiento debido a la granizada, así como la Avenida Dalias y la carretera Mexiquense.
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Entre las colonias donde cayó la tromba con granizo se encuentran Villa de las Flores, San Rafael, Unidad CTM, COCEM, Las Torres, San Pablo de las Salinas, Prados Sur, entre otras.
La lluvia se detuvo después de 30 minutos, lo que generó encharcamientos leves sobre las vialidades.
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