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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles 8 de abril en 11 alcaldías de la Ciudad de México.
¿Cuáles son las demarcaciones con alerta amarilla?
Las demarcaciones con alerta son:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhua
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En esas alcaldías se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo, así como viento con rachas mayores a 50 kilómetros por hora, entre las 13:30 de la tarde y las 19:00 horas.
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¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante alerta amarilla?
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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mahc/LL
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