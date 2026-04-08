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La () activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles 8 de abril en .

¿Cuáles son las demarcaciones con alerta amarilla?

Las demarcaciones con alerta son:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhua
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

En esas alcaldías se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo, así como viento con rachas mayores a 50 kilómetros por hora, entre las 13:30 de la tarde y las 19:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el .

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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mahc/LL

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