El Metro se alista para la temporada de lluvias y lanzó la licitación para la rehabilitación del sistema de drenaje y acciones de desazolve.

En la Gaceta de la Ciudad de México, el Metro publicó la convocatoria para elegir a las empresas encargadas de realizar los trabajos de mantenimiento mediante el desazolve del canal cubeta, cárcamos y drenajes de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

En el aviso se da a conocer que el fallo será el próximo 27 de abril. Los trabajos comenzarán del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

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El capital requerido que deberán comprobar los participantes es de 2 millones 700 mil pesos. Y el costo de las bases es de 20 mil pesos.

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