Más Información

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

El se alista para la temporada de y lanzó la licitación para la rehabilitación del sistema de drenaje y acciones de desazolve.

En la , el Metro publicó la convocatoria para elegir a las empresas encargadas de realizar los trabajos de mantenimiento mediante el desazolve del canal cubeta, cárcamos y drenajes de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

En el aviso se da a conocer que el fallo será el próximo 27 de abril. Los trabajos comenzarán del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

Lee también

El capital requerido que deberán comprobar los participantes es de 2 millones 700 mil pesos. Y el costo de las bases es de 20 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]