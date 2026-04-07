Policías capitalinos detuvieron en calles de la alcaldía Tláhuac a siete sujetos en posesión de varias dosis de droga, tras el seguimiento a un ataque a tiros en contra de dos hombres, uno de los cuales perdió la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo por una persona herida en el cruce de la calle Javier Mina y la avenida Tláhuac, en la colonia La Asunción.

Al llegar, los oficiales encontraron a dos hombres heridos por disparos de arma de fuego, quienes refirieron que momentos antes tres sujetos llegaron y los atacaron sin mediar palabras, tras lo cual escaparon en un coche color rojo y una motocicleta.

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El herido de 36 años presentaba una lesión en la pierna derecha y fue llevado a un hospital por sus familiares, mientras que el hombre de 34 años, que presentaba un disparo en el abdomen, fue llevado a un nosocomio donde más tarde falleció.

Posteriormente, durante un recorrido de seguridad, policías ubicaron en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la misma alcaldía, un auto que coincidía con las características del usado en el ataque, además de uno color blanco, en el cual, varios jóvenes manejaban lo que parecían ser dosis de droga.

Los oficiales se acercaron y los sospechosos intentaron escapar, sin embargo fueron detenidos. Luego de una revisión se les aseguró un recipiente con marihuana, ochos dosis del mismo vegetal y los dos autos.

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Los siete detenidos, uno de 21 años, tres de 22 años, dos de 24 años y uno de 17 años de edad, fueron puestos a disposición de una agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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