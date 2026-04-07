Un choque entre una unidad de transporte público tipo urvan y una góndola dejó como saldo al menos siete personas lesionadas la mañana de este martes, en el cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y Octavio Paz, en la colonia Santa Marta Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta de pasajeros se impactó contra la parte trasera de la góndola, luego de no guardar la distancia correspondiente, lo que provocó el accidente. Tras el percance, equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica a los usuarios afectados.

Choque de urvan y góndola en Iztapalapa. Foto: especial

Paramédicos valoraron a siete personas en el lugar, de las cuales dos fueron clasificadas como de prioridad para su traslado hospitalario. Entre los casos más graves se reportó al conductor de la unidad, quien presentó una probable fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, por lo que fue llevado a un hospital en la zona.

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Asimismo, una mujer fue trasladada a un hospital en la alcaldía Venustiano Carranza con diagnóstico de fractura de tibia y peroné. El resto de los lesionados presentó diversas contusiones y golpes, sin que hasta el momento se reporten víctimas fatales.

Choque de urvan y góndola en Iztapalapa. Foto: especial

Elementos de seguridad y personal de emergencias permanecieron en el lugar realizando labores de atención y retiro de la unidad siniestrada, la cual fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial durante las maniobras.

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