El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que su administración no otorgará ningún permiso para realizar, en la demarcación, fiestas alusivas al Mundial como los FIFA Fan Fest, pues no cuentan con recursos necesarios para garantizar la seguridad y protección civil de las y los asistentes.

En conferencia de prensa, precisó que su solicitud de incremento presupuestal para el Mundial no ha sido atendida, por lo que no pueden otorgar permisos para el FIFA Fan Fest en la alcaldía, a menos que les entreguen presupuesto para tal fin. De lo contrario, dijo, la autoridad central debe hacerse responsable de los permisos y de la seguridad.

“Lo dejamos muy claro: Miguel Hidalgo no asumirá responsabilidad de fiestas en torno al Mundial, de los Fan Fest; no tenemos las condiciones para garantizarlo. Quien quiera organizar un Fan fest en Miguel Hidalgo que vaya y lo tramite ante la autoridad del Gobierno de la Ciudad, porque ya lo estamos dejando claro: no tenemos las condiciones, no es que no queramos, es que no tenemos condiciones para garantizar la seguridad, los elementos de Protección Civil y evitar el impacto para nuestros vecinos”, señaló.

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Y añadió: “Si contáramos con los recursos suficientes para poder garantizar, otro gallo cantaría; no teniendo los recursos, tenemos que pronunciarnos en contra. Esto es actuar con responsabilidad; actuar con responsabilidad es reconocer, primero, con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema y levantar la voz y no quedarse calladito. Sería irresponsable de nuestra parte, por no atender o ser incómodos, quedarnos calladitos y no decir las cosas”.

Recalcó que si no cuentan con recursos, la autoridad central debe asumir la responsabilidad de este tipo de eventos “porque de que hay recursos, hay recursos, y no es una pelea de dinero; para mí es una definición de responsabilidad: quién va a responder”.

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Mauricio Tabe indicó que la administración solo tiene recursos para atender a las y los vecinos de la demarcación, por lo que no pueden invertir dinero, ni distraer a personas de la alcaldía para los eventos del Mundial.

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