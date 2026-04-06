Más Información

Corte valida que UIF bloquee cuentas sin orden judicial; “es preventivo”, justifica

Corte valida que UIF bloquee cuentas sin orden judicial; “es preventivo”, justifica

"La mayoría de las demandas han sido atendidas"; Segob reporta 11 bloqueos parciales

"La mayoría de las demandas han sido atendidas"; Segob reporta 11 bloqueos parciales

Artemis II rompe récord de Apolo 13; es la misión tripulada más lejana de la Tierra

Artemis II rompe récord de Apolo 13; es la misión tripulada más lejana de la Tierra

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Sheinbaum rechaza informe de Naciones Unidas sobre desaparición forzada; "no es un comité de la ONU", dice

Sheinbaum rechaza informe de Naciones Unidas sobre desaparición forzada; "no es un comité de la ONU", dice

El alcalde de Miguel Hidalgo, , aseguró que su administración no otorgará ningún permiso para realizar, en la demarcación, fiestas alusivas al como los , pues no cuentan con recursos necesarios para garantizar la seguridad y protección civil de las y los asistentes.

En conferencia de prensa, precisó que su solicitud de incremento presupuestal para el Mundial no ha sido atendida, por lo que no pueden otorgar permisos para el FIFA Fan Fest en la alcaldía, a menos que les entreguen presupuesto para tal fin. De lo contrario, dijo, la autoridad central debe hacerse responsable de los permisos y de la seguridad.

“Lo dejamos muy claro: Miguel Hidalgo no asumirá responsabilidad de fiestas en torno al Mundial, de los Fan Fest; no tenemos las condiciones para garantizarlo. Quien quiera organizar un Fan fest en Miguel Hidalgo que vaya y lo tramite ante la autoridad del , porque ya lo estamos dejando claro: no tenemos las condiciones, no es que no queramos, es que no tenemos condiciones para garantizar la seguridad, los elementos de y evitar el impacto para nuestros vecinos”, señaló.

Lee también

Y añadió: “Si contáramos con los recursos suficientes para poder garantizar, otro gallo cantaría; no teniendo los recursos, tenemos que pronunciarnos en contra. Esto es actuar con responsabilidad; actuar con responsabilidad es reconocer, primero, con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema y levantar la voz y no quedarse calladito. Sería irresponsable de nuestra parte, por no atender o ser incómodos, quedarnos calladitos y no decir las cosas”.

Recalcó que si no cuentan con recursos, la autoridad central debe asumir la responsabilidad de este tipo de eventos “porque de que hay recursos, hay recursos, y no es una pelea de dinero; para mí es una definición de responsabilidad: quién va a responder”.

Lee también

Mauricio Tabe indicó que la administración solo tiene recursos para atender a las y los vecinos de la demarcación, por lo que no pueden invertir dinero, ni distraer a personas de la alcaldía para los .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]