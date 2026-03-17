El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se pronunció en contra del proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) que actualmente está en consulta.

En conferencia de prensa, precisó que este proyecto busca duplicar funciones e invadir facultades de las alcaldías; asimismo, dijo, se pretende que Miguel Hidalgo siga siendo una “mina de oro”, pues no se precisa cómo se redistribuirán recursos en beneficio de las y los vecinos.

“El problema que vemos es una agenda de desmantelamiento de los gobiernos locales desde la Federación, el llamado y la advertencia es: no duplicar funciones, no más burocracia, no invadir competencias de las alcaldías, zapatero a sus zapatos, coordinarnos y eso nos va a funcionar mejor. Estamos a tiempo y para eso es la discusión de este Plan General de Desarrollo”, mencionó.

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Y añadió: “Para nosotros es clave que a la hora de discutir un Plan General de Desarrollo y un Programa General de Ordenamiento Territorial, se pongan sobre la mesa reglas de redistribución de los recursos para poder dar el trato justo que merecen los vecinos de Miguel Hidalgo, y dejar de considerar a Miguel Hidalgo como la caja chica para financiar otros proyectos, se debe dejar de considerar lo que pagan nuestros vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo como su botín, como una fuente de financiamiento de recursos”.

El edil panista subrayó que esta postura no es política en contra del Gobierno capitalino, sino política a favor de las y los vecinos, “y esto lo digo para no sacar de contexto las declaraciones”.

Detalló que el PGD busca transformar la Comisiones de Participación Comunitarias (Copacos) y crear 21 casas de gobierno, lo que generaría más burocracia y se invadirían facultades de las alcaldías.

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“¿Para qué crear casas de gobierno cuando ya se tienen las alcaldías? no se necesitan delegados del gobierno central para cubrir las necesidades de la Ciudad, con una coordinación efectiva, que ya existe constitucionalmente en el Cabildo, se puede dar respuesta a muchas de las demandas de nuestras vecinas y vecinos. Estamos en contra de la creación de más burocracia con las casas del gobierno de la ciudad, y estamos a favor de que haya más recursos para los vecinos en obras y servicios”, aseveró.

Mauricio Tabe recordó que el fin de semana la mayoría de las y los vecinos, en un foro organizado por Morena, mostraron su rechazo al proyecto de PGD, cuya consulta terminará el 10 de abril.

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