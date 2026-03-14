El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó un operativo para el retiro de todo tipo de objetos colocados en calles de la colonia Reforma Social que impedían el libre tránsito.

El edil explicó que con el dispositivo se busca poner orden en la vía pública.

“Este operativo se realiza dos veces por semana para retirar los cachivaches y también atendemos bajo pedido no solamente en los operativos, porque la idea es tener calles más ordenadas, que son calles mucho más seguras y así, es como nuestras colonias van mejorando y aquí estamos para supervisar que como siempre, las cosas en Miguel Hidalgo se hagan y se hagan bien”.

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Tabe dijo que es una labor de todos los días ya que las autoridades retiran los objetos pero son colocados nuevamente, por lo que pidió a las y los vecinos no apartar lugares con ningún tipo de enseres.

Durante el operativo se retiraron desde un puesto ambulante hasta máquinas tragamonedas, las cuales están prohibidas, recolectando cerca de 4.5 toneladas de objetos que obstruían las calles.

El alcalde estuvo acompañado de César Garrido, director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, así como de personal de la Comisión en Seguridad Ciudadana y de Servicios Urbanos.

La alcaldía informó que de mayo de 2025 a la fecha se han llevado a cabo 83 operativos, en los que se han recorrido todas las colonias de la Alcaldía y se han recolectado más de 340 toneladas de cachivaches.

Calles más ordenadas y limpias, son calles más seguras, por ello el alcalde @mauriciotabe encabezó el Operativo de Retiro de Enseres en la colonia Reforma Social, junto a los equipos de @MHGOByJ y @BlindarMH🛡. ¿Tienes un reporte? Realízalo a través del @MHCESAC para que sea… pic.twitter.com/1kVZajmeTI — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) March 13, 2026

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afcl