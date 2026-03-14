Teoloyucan, Méx.— El proceso de construcción del Tren México-Querétaro ha presentado retrasos en el tramo que cruza por el municipio de Teoloyucan, reconocieron autoridades federales, derivado de las pláticas con vecinos que solicitan obras de mitigación para no perder conexión entre los diferentes barrios.

Para poder atender a las demandas, se ha conformado una mesa de trabajo técnica con autoridades del gobierno federal, a fin de poder resolver las inquietudes, entre las que destaca que no habrá confinamiento de los pasos a nivel hasta que las obras complementarias en cuestiones peatonales y vehiculares avancen.

Cecilia Montes Ramírez, directora de Enlace de Vinculación del gabinete de Infraestructura y Turismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que se ha reforzado el diálogo con la comunidad y agregó que el pliego petitorio que presentaron está en análisis.

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“La población tiene razón desde la necesidad, sin embargo, nos enfrentamos a temas técnicos que nos imposibilitan en algunas zonas o en algunas peticiones a ejecutar el planeamiento que tiene la comunidad”, mencionó.

Una comisión de vecinos presentó un proyecto para solicitar obras de mitigación que les permitan continuar con su vida cotidiana cuando el proyecto ferroviario sea concluido, el cual está bajo análisis de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, mencionó Montes Ramírez. Precisó que el proyecto ha tenido optimizaciones, es decir, que lo proyectado en 2025 es distinto a lo que se planea actualmente, sobre todo en el derecho de vía a adquirir.

El diálogo y honestidad por parte de las diferentes instituciones y la comunidad que participan en las mesas de trabajo, serán fundamentales para el desarrollo del proyecto, dijo, “y también serán determinantes porque como gobierno tampoco podemos decirles que sí lo vamos a revisar y que nos vayamos a un año y lo seguimos revisando. La idea es decir claramente y de manera puntual qué sí y qué no”.

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“Sí tenemos retrasos, por eso es que la invitación a la comunidad es avanzar de la mano con sus peticiones y avanzar con la obra, de entrada sobre el derecho de vía (…) en el frente 2 hablando no solamente de Teoloyucan, sí tenemos un retraso importante”, señaló.

El integrante de la comisión vecinal Joel García Flores puntualizó que la población no se opone al proyecto ferroviario, sin embargo, consideran que era necesario establecer las mesas de diálogo para que la población en los diferentes barrios pudiera enterarse de qué es lo que va a pasar, pues la falta de información generó molestias al pensar en que pudieran terminar incomunicados.

“No son caprichos, no son exigencias que no tengan sustento. El mayor sustento que se tiene es la necesidad de tener una comunicación adecuada. En la medida de lo posible que la menor afectación se haga y que las vías de intercomunicación entre los barrios sean adecuadas”, comentó.