Teoloyucan, Méx.— Vecinos y autoridades de Teoloyucan presentarán una contrapropuesta a las medidas de mitigación que plantea el gobierno federal derivado de la construcción del Tren México-Querétaro, informó ayer el presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella.

El edil explicó que la movilidad sigue siendo un tema de preocupación entre la población, pues ciudadanos temen que las obras que les plantean los dejen atrapados, por lo que esta semana sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Sostuvo que hubo una mesa de trabajo entre autoridades federales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la SICT, con pobladores de Santa María Caliacac, para dialogar sobre posibles soluciones por el futuro paso de trenes.

“Nosotros estamos del lado del pueblo y vamos a exigir que se hagan las cosas bien, vamos a estar al pendiente de que le hagan caso a la gente. No queremos que nos vayan a tomar el pelo y que nos hagan un puentecito, queremos las cosas bien, queremos conectividad porque el municipio va a estar creciendo”, mencionó Zenteno.

Dijo que es un movimiento legítimo y no político, ya que tiene que ver con el desarrollo del municipio y las próximas generaciones y adelantó que para el próximo martes presentarán la propuesta de movilidad realizada por los vecinos y el gobierno municipal y para el jueves, los arquitectos valorarán las iniciativas presentadas, “pero no vamos a dejar de luchar para que se hagan bien las cosas”.

Además, precisó que desde octubre de 2025 no se sostenían mesas de trabajo entre la comunidad y las autoridades responsables del proyecto ferroviario a Querétaro, razón que generó descontento entre la población y ello derivó en una protesta, en diciembre del año pasado, para impedir que siguieran con las obras en el poblado de Santa María Caliacac, donde se construyó el campamento de la SEDENA.

“Nosotros no estamos en contra del progreso de la nación, pero debe ser compartida con el desarrollo de Teoloyucan. No hemos dejado de insistir con el gobierno federal de que miren a Teoloyucan”, dijo.