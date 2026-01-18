Más Información
Teoloyucan, Méx.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo una toma de muestras del agua ubicada en el canal de riego de Teoloyucan, tras la muerte de cinco personas a finales de diciembre del año pasado, quienes ingresaron a la compuerta para abrir una toma de riego.
La toma de muestras estuvo a cargo del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en coordinación con la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Conagua, quienes analizarán y determinarán si las condiciones del agua tuvieron relación con los hechos.
Las muestras fueron preservadas conforme a los protocolos técnicos y enviadas a laboratorios acreditados de la Conagua para su análisis.
La Conagua dio a conocer que se prevé que los resultados estén disponibles el 26 de enero de este año e informó que continuará aportando información técnica a las autoridades competentes.
De manera preventiva, se colocó señalización en las inmediaciones de la compuerta para restringir el acceso a la zona.
