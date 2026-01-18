Más Información

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos 10 muertos

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; “en territorio nacional, no”

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Teoloyucan, Méx.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo una toma de muestras del agua ubicada en el , tras la muerte de cinco personas a finales de diciembre del año pasado, quienes ingresaron a la compuerta para abrir una toma de riego.

La toma de muestras estuvo a cargo del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en coordinación con la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Conagua, quienes analizarán y determinarán si las tuvieron relación con los hechos.

Las muestras fueron preservadas conforme a los protocolos técnicos y enviadas a laboratorios acreditados de la Conagua para su análisis.

Conagua revisa canal de riego en Teoloyucan tras muerte de cinco personas (18/01/2026). Foto: Especial
La Conagua dio a conocer que se prevé que los resultados estén disponibles el 26 de enero de este año e informó que continuará aportando información técnica a las autoridades competentes.

De manera preventiva, se colocó señalización en las inmediaciones de la compuerta para restringir el acceso a la zona.

