El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisa que para este domingo habrá ambiente templado, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde y lluvias ligeras.

La temperatura máxima será de 20 grados Celsius (°C).

También soplarán vientos de dirección variable de cinco a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

La madrugada del lunes será muy fría en la Ciudad de México. Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emisión, la pluma se dispersaría hacia el Noreste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

