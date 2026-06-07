Finalmente, la espera terminó. Luego de intentarlo en diferentes años y diferentes torneos, Alexander Zverev conquistó su primer título de Grand Slam.

El tenista alemán encontró su recompensa, después de perder tres finales consecutivas de los cuatro torneos más importantes de la ATP, y logró alcanzar la gloria.

US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025 se le negaron en el pasado y todo parecía indicar que Sascha no levantaría ningún Major en su trayectoria.

Sin embargo, el domingo 7 de junio quedará marcado en su memoria porque es la fecha en la que venció a Flavio Cobolli en la final del Abierto de Francia 2026.

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Por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1, el medallista olímpico en Tokio 2020 se impuso al italiano sobre la arcilla del Stade Roland Garros y alzó el trofeo que más anheló en los últimos años.

A sus 29 años, Alexander Zverev ganó su trofeo número 25 como profesional; aunque, este es el que más esperó y por el que más lucho.

En 2020, fue el austriaco Dominic Thiem; en 2024, el español Carlos Alcaraz; en 2025, el italiano Jannik Sinner. Todos ellos le arrebataron la gloria de sus manos, pero su revancha llegó.

Sascha es apenas el tercer alemán, en toda la historia, que se proclama campeón de Roland Garros, tras Gottfried von Cramm (1934 y 1936) y Henner Henkel (1937).

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Es decir, tuvieron que pasar 89 años para que jugador nacido en Alemania ganara la Copa de los Mosqueteros.

Luego de celebrar al máximo su victoria y de levantar el trofeo en medio del histórico recinto francés, Alexander Zverev dedicó un emotivo mensaje.

"Pasamos por lesiones, pasamos por decepciones, por derrotas, fuimos perderdores algunas veces, en los momentos más importantes, pero, al final del día, somos campeones de Grand Slam y eso es lo que cuenta", mencionó.

"Esta cancha es demasiado especial para mí en diferentes maneras. Tuve los mejores momentos de mi vida en esta cancha y tuve los peores momentos de mi vida en esta cancha.

"This court is so special to me in so many ways" #RolandGarros pic.twitter.com/ErsPYVHpv6 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026

Sascha recibió una fuerte ovación por parte del público presente. No fue para menos. Finalmente, luego de varios intentos, su primer trofeo de Grand Slam es una realidad.

Al menos, durante un año, el alemán será el flamante campeón de Roland Garros.