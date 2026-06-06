La lucha libre mexicana vive un momento de renovación y expansión y, entre los nombres que comienzan a brillar con intensidad destaca Zandokan Jr.

Como parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), su presencia en los encordados representa la fuerza de una nueva generación que busca mantener viva la tradición nacional frente a un escenario que cada vez se vuelve más competitivo.

En medio de la creciente internacionalización, el esteta ha dejado claro que respeta la llegada de luchadores extranjeros y valora los estilos distintos que enriquecen el espectáculo.

Sin embargo, también ha subrayado la importancia de no olvidar el origen y la esencia de la lucha mexicana, que ha sido pilar y referente mundial durante muchas décadas.

“Respeto a los luchadores extranjeros, ellos vienen a hacer su trabajo. En lo que no estoy tan de acuerdo es en el lugar que tienen y en que ellos reciben mejor trato. Somos los mexicanos los que nos partimos la vida para ganar un lugar y ellos llegan de la nada a planos estelares”, mencionó el luchador en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El gladiador, ya consolidado como una presencia constante en la Arena México, señaló que tras la lesión que lo mantuvo alejado del cuadrilátero, su principal objetivo es demostrar a las figuras de otros países la grandeza y esencia de la lucha libre mexicana.

“No demerito a los luchadores, pero por estar en el templo mayor nosotros cargamos con eso. Los que lleguen a la Arena México tendrán que trabajar para poder ganarse un lugar en la afición mexicana. No me parece justo que se les abran las puertas tan rápido... debe costarles para que comprendan la lucha libre real y no parodias”, finalizó.

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