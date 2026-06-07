Hace casi siete años, cuando fue nombrado presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega sabía que uno de los principales retos que tenía era ayudar a que las franquicias fueran autosustentables, porque el circuito estaba lleno de equipos que trabajan con déficit.

Hoy, el directivo asegura que “más del 60, 70, quizá hasta el 80 por ciento podría llegar [a trabajar con números negros].

“Hay equipos que están en plazas que no ayudan mucho al desarrollo de una economía mucho más integral y estable”, profundiza De la Vega. “No nada más son los Diablos, los Sultanes, los Toros, León, Yucatán”.

Comercialización en paquete de los derechos de transmisión de los equipos, lograr que los aficionados vayan a estadios que sean agradables para ellos y la producción de peloteros jóvenes, son los pilares del exitoso modelo de negocio que hoy presume la Liga.

“La práctica que hay entre la Liga y los equipos ha hecho un sistema de mucha más estabilidad que antes y eso ha provocado que las franquicias sean más rentables, aunque la competencia es férrea”, sentencia, con orgullo. “Para bien del beisbol, se ha traído a algunos súper jugadores que no han de costar barato y eso cambia los matices de los balances finales de los equipos, pero tiene que ver con la competitividad que hoy distingue a la Liga Mexicana”.

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