Con la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol en desarrollo, la Copa del Mundo parecería una dura competencia; sin embargo, Horacio de la Vega lo ve como una gran oportunidad para consolidar todavía más a la pelota tricolor.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el presidente de la LMB aclara que no se trata de rivalizar con el evento que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, “es más convivir. Mikel [Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol] es un gran amigo, Ivar [Sisniega, presidente de la FMF] ni se diga... Amigo, mentor. Tienen un reto súper importante para nuestro país este año y habrá algunos de los parques de pelota que transmitirán los juegos de futbol”.

A final de cuentas, muchos de los aficionados de otras urbes y países que lleguen a las sedes mundialistas no tendrán boletos para los encuentros, por lo que el beisbol será una opción.

“¿Cuántos van a tener la posibilidad de asisitir a los estadios en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara? Bien poquitos”, asegura De la Vega. “Nosotros seguimos corriendo con la temporada y es un atractivo para todos los visitantes que no podrán asistir, así es que podemos capitalizarlo muy bien”.

El expentatleta afirma que al Mundial “lo veo como una oportunidad importante, sobre todo con estos cambios y toma de decisiones que tenemos en este año para los siguientes”, porque “hay muchos deportes que son complementarios a la experiencia del Mundial para los visitantes que tengamos”.

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