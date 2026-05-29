Este fin de semana tendrá un sabor especial para la Pandilla Escarlata. Y es que la denominada 'Serie 35', donde el México recibirá a Conspiradores de Querétaro, será dedicada al exreceptor Miguel Ojeda, cuyo dorsal 35 será retirado por los Diablos Rojos.

"Que estén retirando este número es el máximo honor que yo pude recibir, un gran orgullo, importantísimo por poder recibir y poder saludar a toda la afición de aquellos años y sobre todo a la nueva generación", mencionó el apodado 'Negro de Guaymas'.

De esta manera, Ojeda se unirá a peloteros de la talla de 'Zurdo' Ortiz, Daniel Fernández, 'Cananea' Reyes, entre otros, cuyos dorsales ya no pueden ser utilizados por algún otro jugador. Por ello, el también es manager y ahora directivo destacó lo que ha representado para él, el número 35.

Lee también Diablos no tuvo piedad y barre a Tigres en la Guerra Civil para retomar confianza

"Es el máximo honor " 👹⚾️



Miguel Ojeda reconoce el orgullo que representa que su número 35 sea retirado por los Diablos Rojos. pic.twitter.com/QB2Xa94WEB — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2026

"El primer número que utilice fue el número 31 y cuando regresé de Estados Unidos, el 31 estaba ocupado por Tavo Álvarez y estaba ese número 35 disponible, entonces escogí usarlo y ya no me separé de él, le tengo mucho respeto, el que traté de engrandecer junto con mi persona y ha sido un gran compañero.

Al hacer un recuento de sus mejores momentos como escarlata, Ojeda no duda el poner en la cima la noche del 19 de mayo de 2000, cuando conectó cuatro cuadrangulares en un mismo juego.

"Hay momento que uno atesora y recuerda con mucho cariño, pero hubo uno en especial que marcó un antes y un después de la carrera de Miguel Ojeda y definitivamente fue el de los cuatro jonrones, era el primer mexicano en la historia del beisbol que lo hacía y de ahí la historia del 'Negro de Guaymas' fue diferente", apuntó.

Será el próximo domingo 31 de mayo, en el tercer juego de la serie ante la novena queretana, el filo del mediodía cuando se realice la ceremonia, donde el número 35 del 'Negro de Guaymas' pasará al lugar de los números retirados para no usarse más.

Mientras que, previo al segundo juego de la misma serie, a las 12 horas habrá firma de autógrafos con el exreceptor escarlata en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Miguel Ojeda reconoce el gran orgullo que representa para él que su número 35 sea retirado por Diablos Rojos - Foto: Agustín Elías/EL UNIVERSAL

Nunca le molesto el apodo del 'Negro'

A lo largo de su carrera en los diamantes, Miguel Ojeda ha sido reconocido por compañeros, managers, directivos y aficionados como el 'Negro de Guaymas', un sobrenombre al que le tiene gran aprecio y del cual explicó su origen.

"Mis amigos del barrio me decían 'Negro' o el 'Chocolate' esos eran los apodos me me ponian, querían hacerme enojar, pero nunca me molestó", explicó Ojeda.

"Ya en el 95 un locutor Alfonso Lanzagorta fue el que empezó a decirme el 'Negro de Guaymas' y asi se me quedó... muchos no saben en verdad cuál es mi nombre (risas)", dijo.

Lee también Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, tras derrotar al favorito Estados Unidos