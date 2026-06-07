Aunque el boom de la Liga Mexicana de Beisbol ha provocado la llegada de varios peloteros que son figuras, Horacio de la Vega deja claro que el principal objetivo es producir talento nacional que también brille.

“Muchos de los dueños de clubes en la Liga Mexicana de Beisbol, históricamente han invertido en desarrollo; nadie más lo hace”, aclara el presidente del circuito. “Son cientos de jugadores que cada año se desarrollan en las academias de la Liga, pero también es justo decir que lo que queremos tener es un gran nivel competitivo, lo cual te hace traer a grandes jugadores. Ya estuvo Trevor Bauer, están Robinson Canó, Didi Gregorius... Pero es parte de este proceso”.

El directivo recuerda la normativa que fomenta el incremento de peloteros mexicanos en cada organización, aunque esto debe ser de forma paulatina, para no afectar el espectáculo de buena calidad que hoy ofrece la mayoría de las novenas.

“Hay varios proyectos que traemos; cada dos años disminuimos dos extranjeros y subimos dos nacidos en México”, sentencia De la Vega. “En los más recientes cinco años, se han colocado o vendido 198 jugadores mexicanos en Grandes Ligas. En el último año, fueron 64. ¿De dónde salen todos? De las academias de la Liga”.

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