Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Este viernes, la Selección Mexicana de Beisbol debuta en el Clásico Mundial frente a Gran Bretaña. Tres años después, la novena tricolor quiere paralizar de nueva cuenta al país.

Tal y como lo hicieron en 2023, el combinado nacional quiere hacer historia en la justa mundialista y Benjamín Gil, mánager del equipo, aprovechó los reflectores para enviar un mensaje a toda una nación.

“Sabes que el futbol es el deporte que más se vende y tengo la oportunidad de hablarles ahorita, a ustedes los medios y a nuestra gente. Yo no le pido a la afición que dejen de ver el futbol, pero sí que le presten atención al beisbol”, lanzó un emotivo Gil.

Para Benjamín, el aficionado mexicano se caracteriza por su pasión y por seguir a sus equipos o hasta por apoyar en cualquier circuito de la Fórmula 1 a Checo Pérez; situación que para él, todavía no pasa en el beisbol.

“Creo que tenemos de los mejores aficionados en el mundo… boxeo, futbol, siguen a Checo Pérez en todos lados y qué bueno que lo hacen, pero también tenemos grandes referentes, grandes estrellas a nivel Mundial en el beisbol”, agregó el líder nacional.

El mandamás de la Selección Mexicana de Beisbol destacó a los peloteros mexicanos que ponen en alto el nombre del país en las Grandes Ligas, pero que siguen sin ganarse los reflectores que hay en el futbol.

“No es quitarle al futbol, es que se sumen al beisbol. Por algo somos el Rey de los Deportes. Lo comentaba en una entrevista, que en el futbol hasta entrevistan a las tatarabuelas. Dense a la tarea de dar a conocer al público mexicano a estas grandes estrellas que los representan en Grandes Ligas y ahora estas dos semanas en el buscando un campeonato para nuestro país”, concluyó.

