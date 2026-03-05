Así le fue a Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1, en la primera práctica del GP de Australia

Después de poco más de un año de ausencia, Checo Pérez reapareció en la Fórmula Uno este jueves en la Práctica 1 del Gran Premio de Australia 2026. Además de marcar su regreso al seria, también significó el debut de Cadillac en la Gran Carpa.

Como era de esperarse, el mexicano y la escudería estadounidense navegaron en lo más bajo de la parrilla durante toda la sesión en Albert Park, se salvaron de estar en los últimos puestos por Aston Martin que ocupó esos dos lugares.

Sergio Pérez terminó en la posición número 20, tres posiciones por detrás de Valtteri Bottas (17), su coequipero para esta temporada en el equipo impulsado por General Motors.

Por gran parte del entrenamiento libre, el mexicano tuvo algunos inconvenientes con su auto, el más evidente fue cuando el crono marcaba 6:24 minutos de tiempo restante. En la salida de la curva cuatro, el volante tapatío presentó un fuerte freno de motor, lo que ocasionó hiciera un semi trompo y reportara el problema a su equipo por radio.

Tiene a un compañero que le exigirá mucho. Foto: Cadillac

Charles Leclerc (Ferrari) se encargó de comandar la primera práctica al registrar un tiempo de 1:20.267 minutos, Lewis Hamilton se colocó detrás de su compañero y en tercero apareció Max Verstappen con su Red Bull.

Pérez acumuló un total de 14 vueltas en el circuito de Melbourne y ahora se prepara para la segunda tanda que comienza a las 23:00 horas del centro de México.

