Gran Premio de Australia 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1

¡La espera terminó! Después de un año de ausencia, Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 y esta vez lo hace como piloto de Cadillac, equipo que hace su debut en el Gran Premio de Australia 2026.

La escudería estadounidense se declara lista para vivir su primer fin de semana en la categoría reina del automovilismo, teniendo a Checo y Valtteri Bottas como sus estrellas detrás del volante.

El circuito de Albert Park será testigo del histórico debut detrás Cadillac y también de la nueva era de Fórmula 1, en la que los coches ya son 50 por ciento híbridos, más pequeños y en donde ya no existe el DRS.

Con toda la ilusión del pueblo mexicano, Checo Pérez buscará volver por la puerta grande a la máxima categoría del deporte motor.

Aquí te dejamos los horarios, canales y días para seguir de cerca la actividad del piloto tapatío en su regreso a la parrilla.

Sergio Pérez en su regreso a la Fórmula 1 - Foto: Cadillac

GP de Australia 2026: Canales para ver EN VIVO a Checo Pérez

Debido a la diferencia horaria entre México y Australia, se “recorre” este fin de semana, por lo que aquí en la República Mexicana las acciones comienzan el jueves 5 de marzo y terminan el sábado 7.

Práctica 1 / Jueves 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi

/ Jueves 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi Práctica 2 / Jueves 5 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi

/ Jueves 5 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi Práctica 3 / Viernes 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi

/ Viernes 5 de marzo / 19:30 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi Clasificación / viernes 6 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi

/ viernes 6 de marzo / 23:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi Carrera / Sábado 7 de marzo / 22:00 horas / Sky Sports, F1TV e Izzi

