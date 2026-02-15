Más Información

Valtteri Bottas se rinde ante Checo Pérez y cree que serán una gran dupla en la Fórmula 1 con Cadillac

Julián Araujo sella victoria del Celtic con un agónico gol

Henry Martín alza la voz tras perder el Clásico contra las Chivas y deja un polémico mensaje

Álvaro Fidalgo se adapta rápido a LaLiga de España y repite como titular con el Real Betis

Obed Vargas y el Atlético de Madrid son sorprendidos por el Rayo Vallecano

Para Cadillac, es de suma importancia dejar buenas sensaciones en su primer temporada en la Fórmula 1. Es por ello que la escudería optó por dos pilotos que ya conocen la exigencia del circuito: Valtteri Bottas y

Tanto el finlandés como el mexicano poseen amplia experiencia en el automovilismo. Ambos han acariciado el título, lo que los convierte en una de las duplas más interesantes para esta temporada.

Checo y Bottas califican el tercer día de test de F1 / Foto: @Cadillac_F1 en X
Lee también

Recientemente, fue Bottas quien habló sobre las expectativas de la nueva escudaría estadounidense dentro del máximo circuito, además de elogiar a su compañero, ex de Red Bull Racing.

¿Qué dijo Valtteri Bottas sobre Checo Pérez?

"Es genial trabajar con Checo. Tiene muchísima experiencia en diferentes equipos. Es muy fácil colaborar con alguien como él", comentó el piloto finlandés.

En seguida, anticipó una buena dupla para esta temporada: "Checo es un tipo estupendo con el que trabajar y creo que formaremos un buen equipo", sentenció el exconductor de Mercedes.

Valtteri Bottas - Reuters
Finalmente, se tomó un tiempo para opinar sobre los nuevos monoplazas que ocuparán este año.

"Conseguimos que el coche funcionara bien. Dimos muchas vueltas, aunque, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos solucionando. Sin embargo, estamos progresando cada día como equipo y consiguiendo un coche más rápido", concluyó.

