Zague explota contra el América tras caer ante Chivas: "Hay formas de perder, así no!!"

La derrota por la mínima del en el Clásico Nacional dejó cientos del reacciones de los aficionados azulcremas. El equipo atraviesa un mal momento, con solo ocho puntos, ocupan el décimo lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Además de los seguidores del equipo, las leyendas del mismo también están en descontento. Es el caso de Luis Roberto Alves 'Zague', máximo goleador histórico de las Águilas, quien se quejó en sus redes sociales ante el bajo rendimiento del club.

Zague, durante un partido de leyendas del América. FOTO: IMAGO7
Zague, durante un partido de leyendas del América. FOTO: IMAGO7

¿Qué dijo Zague sobre la derrota del América ante Chivas?

Mediante su cuenta de X (Antes Twitter), el exdelantero publicó una dura crítica al equipo que dirige André Jardine, pues aseguró que no puedes mostrar tan bajo nivel en un Clásico Nacional.

"Decepciona el América, en lo planteamiento pero sobre todo también en la actitud de cómo encarar un Poco ambicioso , desarticulado, lento en sus transiciones pero lo más preocupante es la nula inspiración de la mayoría de sus futbolistas !! Hay formas de perder, así no !!", se lee en su comunicado.

Con esto asegura que, además de que el estilo de juego de los azulcremas no carbura, la displicencia de los jugadores también es un factor del por qué el equipo no logra ganar.

Las Águilas se enfrentarán al Puebla en su siguiente compromiso de la Liga MX, con la urgencia de ganar más alta que nunca.

