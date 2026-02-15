LeBron James forma parte del All-Star Game de la NBA por vigesimosegunda vez en fila

Por primera vez en más de 20 años, LeBron James no será titular en un Juego de Estrellas de la NBA.

Desde su debut en 2005, LeBron había estado siempre en el quinteto inicial, lo que lo convirtió en una de las figuras más constantes del All-Star Game. 21 temporadas al hilo como titular representa un récord histórico difícil de romper.

La votación de los fanáticos y expertos colocó a nombres como Luka Doncic, Stephen Curry, Nikola Jokic y Victor Wembanyama por encima de El Rey en la Conferencia Oeste.

Aunque la historia no termina ahí para James. A pesar de no ser titular este año, sí fue seleccionado como reserva por los entrenadores de la NBA y sumará su vigésimo segunda aparición consecutiva en un All-Star Game de la NBA.

También es verdad que este cambio no ocurrió de la nada. La presente temporada ha sido distinta para el veterano de 41 años años de edad: lesiones, ausencias y rotaciones reducidas lo han hecho menos dominante que en otras campañas.

Actualmente promedia 21.8 puntos por partido, junto con 5.7 rebotes, su peores registros desde su año rookie, y 6.9 asistencias, la menor cantidad desde 2021.

Y aunque ya no vaya de arranque en el juego que reúne a los mejores jugadores de la temporada en la Liga, el hecho de que siga dentro de la élite del basquetbol, a su edad, es algo que quizá jamás se vuelva a presenciar.