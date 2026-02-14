Más Información
Chivas consiguió derrotar al América 1-0 y así extender su racha de juegos ganados a 6, quedándose con el liderato del Clausura 2026 y también coleccionando los mejores memes.
El cuadro rojiblanco llegó a este duelo como el gran favorito, algo que no ocurría desde hace años, y cumplieron con ese pronóstico tras imponerse al cuadro azulcrema en el Estadio Akron.
Desde antes del juego, en redes sociales comenzaron a circular divertidas imágenes de las dos aficiones que calentaron el partido e incluso se burlaron de las decisiones técnica de los entrenadores.
La gran figura de este duelo fue Armando 'La Hormiga' González, quien se encargó de anotar el único tanto del juego con el que ganaron las Chivas. El delantero rojiblanco también alcanzó su quinto gol de la temporada y sigue mostrando porqué debe de formar parte de la Selección Mexicana para el Mundial.
Dentro de los señalados por parte del cuadro americanista, apareció Kevin Álvarez, a quien la afición sigue sin querer y lo hicieron protagonista de los memes.
Chivas vs América: Los mejores MEMES del Clásico Nacional
