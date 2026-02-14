Clásico Nacional: Aficionados de Chivas no dejan dormir a los futbolistas del América con fuegos artificiales

Esta noche en el estadio Akron, las Chivas recibirán al América en una nueva edición del Clásico Nacional, donde el conjunto rojiblanco parte como favorito gracias a su impresionante arranque del torneo Clausura 2026, con un invicto de cinco victorias en los primeros cinco partidos.

Sin embargo, en América están confiados de que puedan arruinarle el momento al conjunto dirigido por Gabriel Milito, y de paso, ganar su clásico número 100.

La antesala de este clásico ya tenía suficientes ingredientes para hacerlo atractivo, pero este viernes, los aficionados del Guadalajara se encargaron de calentarlo aún más.

De acuerdo a un video compartido por el periodista Jesús Hernández, conocido como 'El Chuyón', un sector de la barra brava 'La Irrevente', el grupo de animación oficial del Rebaño, se acercó al hotel de concentración del cuadro americanista para detonar pirotecnia y evitar que descansen previo al partido.

El objetivo, como suele suceder sobre todo en Sudamérica, es evitar que los jugadores rivales tengan buenas horas de sueño y lleguen cansados al día de partido.

En dicho video se observan cohetes chifladores, carcasas, cohetes de vara y otro tipo de fuegos artificiales que además de iluminar el cielo, explotaron con un gran estruendo cerca de las ventanas donde los futbolistas del América intentaban descansar.

Le llevaron serenata al hotel del #America previo al clásico nacional #Chivas pic.twitter.com/PC8YLUW4Yk — Soy el Chuyón (@jhernandez83) February 14, 2026

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER CHIVAS VS AMÉRICA EN VIVO?