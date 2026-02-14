Chivas vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 14 de febrero

Hoy, el Clásico de México vivirá su edición 263 y América quiere acabar con el invicto de las Chivas, esta noche en el estadio Akron, en actividad de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara, con cinco victorias de cinco posibles, lidera la clasificación con 15 unidades, mientras los azulcrema suman ocho puntos y apenas acarician los puestos de Liguilla. Diferentes realidades en este inicio de año.

Sin embargo, el momento del Rebaño no asusta en Coapa. Jugadores como Brian Rodríguez, Israel Reyes o Henry Martín han dejado ver su confianza para encarar este duelo en el que aparentemente llegan como víctimas después de mucho tiempo.

Ambos conjuntos sufrirán bajas sensibles para este primer Clásico del año. En el Nido no contarán con su 10, Alejandro Zendejas, debido a molestias musculares; en el bando rojiblanco perdieron al mediocampista Luis Romo.

América buscará también esta noche su victoria número 100 en contra del acérrimo rival y quieren hacerlo en casa rojiblanca. Si bien, no llegan como favoritos, los azulcrema suman apenas tres derrotas en el Akron desde su inauguración en 2010.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América?

Fecha: Sábado 14 de enero

Horario: 21:07

Transmisión: Amazon Prime

Fecha: Sábado 14 de enero

Horario: 21:07

Transmisión: Amazon Prime

🇦🇹 ¡OTRA NOCHE MÁS PARA DEJARLO TODO POR ESTOS COLORES! 🔥



🇲🇽 ¡Hoy se juega #ElClásicoDeMéxico en el @EstadioAKRON! ¡Fuertes y unidos por ese sexto triunfo consecutivo! 🐐 pic.twitter.com/Fnza4tZVW7 — CHIVAS (@Chivas) February 14, 2026

Dominio del América en casa de Chivas

Desde su inauguración en 2010, América ha convertido del estadio Akron su segunda casa en la Liga MX. La última vez que Chivas se impuso como local a las Águilas fue en la ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2020.

En temporada regular, el Guadalajara no se impone en el estadio Akron al acérrimo rival desde el Clausura 2017, cuando aún eran dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Ambos partidos fueron ventaja mínima (1-0) para el Rebaño.

