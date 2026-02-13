Más Información
Justo cuando parecía que América encontraba regularidad en el Clausura 2026, ha recibido un duro golpe previo al Clásico Nacional de mañana frente a las Chivas.
Alejandro Zendejas no podrá estar ennel choque frente al Rebaño y no hizo el viaje a Guadalajara, esto debido a molestias musculares que presenta el 10 de las Águilas; el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo para no agravar su lesión.
Sensible ausencia para los de Coapa, que habían encontrado regularidad desde el regreso de Alejandro Zendejas y ya hilaban cinco enfrentamientos sin perder, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.
A la baja de Zende se suma la del mediocampista mexicano Alan Cervantes, también por lesión. Por parte del Guadalajara, no podrán con el mediocampista Luis Romo.
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América?
El primer Clásico del año será entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América en el estadio Akron.
- Fecha: Sábado 14 de febrero
- Horario: 21:07
- Transmisión: Amazon Prime
