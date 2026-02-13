Más Información

Justo cuando parecía que América encontraba regularidad en el Clausura 2026, ha recibido un duro golpe previo al

no podrá estar ennel choque frente al Rebaño y no hizo el viaje a Guadalajara, esto debido a molestias musculares que presenta el 10 de las Águilas; el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo para no agravar su lesión.

Sensible ausencia para los de Coapa, que habían encontrado regularidad desde el regreso de Alejandro Zendejas y ya hilaban cinco enfrentamientos sin perder, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

A la baja de Zende se suma la del mediocampista mexicano Alan Cervantes, también por lesión. Por parte del Guadalajara, no podrán con el mediocampista Luis Romo.

América derrotó al Monterrey con una genialidad de Alejandro Zendejas / FOTO: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América?

El primer Clásico del año será entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América en el estadio Akron.

  • Fecha: Sábado 14 de febrero
  • Horario: 21:07
  • Transmisión: Amazon Prime

