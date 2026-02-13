Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 de este viernes 13 de febrero

Este viernes 13 de febrero, se pone en marcha la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, con dos partidos.

Luego de la quinta fecha llegara a su fin el sábado pasado, con la victoria (1-0) del América sobre el Monterrey, hoy arranca una nueva.

Este día el Puebla, los Pumas, el Toluca y el Tijuana entran en acción, con el objetivo de sumar puntos para no rezagarse en la tabla general.

Los dos duelos prometen regalar emociones a las cuatro aficiones que desean que sus equipos obtengan una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación.

Por un lado, la Franja tratará de acercarse a los puestos de la Liguilla y alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Lee También En América minimizan el buen momento que viven las Chivas; van sin miedo al Clásico Nacional

Con cinco puntos, se encuentra en la decimotercera posición, por lo que necesita ganar esta noche ante el Club Universidad Nacional para no quedarse atrás.

Los del Pedregal vienen heridos luego de haber quedado eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf a media semana, pero tratarán de mantener el invicto en la Liga MX y acercarse al superlíder, las Chivas.

Pumas visita al Atlas con el objetivo de mantener el invicto en el Clausura 2026 Liga MX / FOTO: Imago7

Con nueve unidades, ocupa el quinto lugar, así que buscará volver a tener la posibilidad de terminar la jornada en el segundo.

En el otro duelo, los Diablos Rojos y los Xolos se enfrentan en un duelo directo al encontrarse cerca el uno del otro en la clasificación.

Toluca recibe al Tijuana en un duelo directo por los lugares de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX / FOTO: Imago7

El equipo de Antonio Mohamed tiene nueve puntos y es sexto general, mientras que el de Sebastián Abreu es décimo con siete.

Por tal motivo, se espera que ambos duelos en este inicio de la Jornada 6 sean bastante atractivos para los espectadores que tendrán la oportunidad de verlos, ya que serán transmitidos por televisión abierta.

Lee También Álvaro Fidalgo responde a Héctor Herrera tras rechazo a naturalizados en el Tri

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX este viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas

Fecha: Viernes 13 de febrero

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One