Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?

La Jornada 6 del Clausura 2026 está cada vez más cerca de comenzar, es decir, está por cumplirse un tercio del torneo.

Luego de que finalizara la quinta fecha, la tabla general se pone cada vez más interesante, sobre todo porque ningún equipo quiere rezagarse.

Los primeros ocho lugares, que son los que te dan un boleto a la Liguilla, se vuelven más codiciados con el paso de las semanas.

De momento, las Chivas, los Tigres, el Cruz Azul, el Atlas, los Pumas, el Toluca, el Pachuca y el América son los que tienen el privilegio de ocupar los sitios de la Fiesta Grande, aunque todavía falta mucho camino por recorrer y tratarán de conversar su puesto.

Mientras que el Monterrey, el Tijuana, el Necaxa, el Querétaro, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez y el León se mantiene al acecho, pero necesitan comenzar a sumar puntos para meterles aún más presión.

El Santos y el Mazatlán se encuentran sumergidos en el fondo de la tabla sin todavía obtener una sola victoria, por lo que su situación luce sumamente complicada.

Caso contrario el del Rebaño que no ha acumulado ni un solo descalabro luego de las primeras cinco jornadas del Clausura 2026.

En la siguiente fecha, el equipo rojiblanco se estará enfrentando a su acérrimo rival, el América, en el Clásico Nacional.

Dicho encuentro, será el platillo principal de la Fecha 6; aunque, también habrá otros juegos bastante interesantes.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?