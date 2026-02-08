Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 5?

Con la victoria (1-0) del América sobre el Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes, la Jornada 5 del Clausura 2026 llegó a su fin.

Este domingo 8 de febrero no hubo ni un solo partido de la Liga MX, ya que cuatro se disputaron el viernes 6 y cinco el sábado 7.

Cabe resaltar que, de los nueve juegos de la quinta fecha, solamente en uno no hubo goles (Tijuana vs Puebla).

En total, se marcaron 25 anotaciones en los otros ocho encuentros, siendo el Tigres contra Santos el que más tuvo, con seis.

En cuanto a las estadísticas individuales, Joao Pedro (Atlético San Luis) continúa en la cima de la tabla de máximos goleadores, con cinco dianas.

José Paradela (Cruz Azul) y Armando González (Chivas) le siguen de cerca, con cuatro goles cada uno.

En el tema de las asistencias, Gabriel Fernández (Cruz Azul), Alan Medina (Pumas) y Franco Rossano (Necaxa) se encuentran en lo más alto de la clasificación, con tres cada uno.

Lee También Pumas es víctima de MEMES al dejar escapar la victoria ante Atlas por errores de Keylor Navas

El portero menos goleado, luego de las primeras cinco jornadas del Clausura 2026 es Luis Malagón al mantener su valla invicta en cuatro compromisos; solamente, ha recibido dos en total.

Ya en el tema de los equipos, las Chivas continúan en lo más alto de la tabla general, al tener un paso perfecto: cinco victorias en cinco partidos.

Las Chivas de Gabriel Milito siguen en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX / FOTO: Imago7

Mientras que los Tigres, el Cruz Azul, el Atlas, los Pumas, el Toluca, el Pachuca y el América se encuentran dentro de la zona de la Liguilla, es decir, ocupan los primeros ocho lugares de la clasificación.

Mientras que el Monterrey, el Tijuana, el Necaxa, el Querétaro, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el León, el Santos y el Mazatlán FC estarían quedando fuera de la Fiesta Grande.

Cabe resaltar que los Guerreros y los Cañoneros son los únicos que no han podido ganar ni un solo partido en el Clausura 2026.

Lee También Resultado: América vence al Monterrey con una genialidad de Alejandro Zendejas

¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 5?