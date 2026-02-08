Los Pumas dejaron escapar la victoria ante el Atlas y terminaron empatando (2-2) en el estadio Jalisco.

El equipo de Efraín Juárez tuvo la ventaja en el marcador en dos ocasiones, pero no la supo conversar y permitió que los Zorros le arrebataran dos puntos más que valiosos.

Con la victoria, el conjunto auriazul hubiera escalado hasta la segunda posición de la tabla general, por lo que el resultado era más que importante.

Sin embargo, dos errores puntuales de su mejor futbolista costaron el empate y provocaron que se dejaran ir el triunfo.

Keylor Navas no salió en su mejore noche y tuvo dos equivocaciones que terminaron pesando en el marcador.

Keylor Navas no salió en su mejor noche y cometió dos errores que costaron la victoria de Pumas

Sin embargo, Efraín Juárez ponderó que su equipo fuera capaz de no venirse abajo, luego de la humillación que recibieron en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“A pesar de muchas circunstancias que hay, hoy puedo decir que seguimos invictos, vamos por buen camino, estamos tranquilos y estamos bien. Estoy contento por la reacción después de venir de un partido complicad, me quedo con eso”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico mexicano mencionó que se siente “tranquilo y en paz” antes del juego crucial que, incluso, podría definir su futuro al frente del Club Universidad Nacional porque sabe que harán todo lo posible para darle la vuelta al marcador.

Efraín Juárez valoró la reacció que tuvieron sus Pumas para empatar ante Atlas / FOTO: Imago7

“El equipo cree, está tranquilo, está consciente y físicamente está completísimo. Tenemos un partido en casa para remontar el martes y ojalá podamos darle una alegría a nuestra gente”, señaló.

Previo al partido de vuelta contra el San Diego FC, Efraín Juárez le dedicó un mensaje a la afición de los Pumas, en espera de que sean apoyados con “esa raza y ese espíritu” que los caracteriza.

“Decirle a la gente que vamos a hacer un gran partido, vamos a tratar de remontar y ojalá que podamos dar una alegría; nos vamos a morir en la raya buscando la remontada, cosa que la hemos hecho muchas veces como institución”, sentenció.

El equipo auriazul recibirá al conjunto de la Major League Soccer (MLS) el próximo martes en el estadio Olímpico Universitario, con la misión de no quedar eliminado en la Copa de Campeones de la Concacaf en la primera ronda.