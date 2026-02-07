Cuando tu futbolista más importante se equivoca dos veces, es imposible sacar un resultado favorable.

Los Pumas tuvieron el triunfo en sus manos, pero dos errores puntuales de Keylor Navas provocaron que empataran (2-2) con el Atlas. Sí, el que nunca se equivoca se equivocó garrafalmente.

El equipo de Efraín Juárez se quedó a seis minutos de arrebatarle los tres puntos a los Zorros en el estadio Jalisco, lo que los hubiera catapultado hasta el segundo lugar de la tabla general.

Sin embargo, sus propias equivocaciones evitaron que obtuviera un gran resultado ante un rival directo por los puestos de la parte alta de la clasificación. Se tuvo que conformar con sumar sólo una unidad. Otra noche triste para el Club Universidad Nacional.

Pedro Vite (34') y Juninho Vieira (45'+6) se habían encargado de encaminar el triunfo, pero no contaban con que su portero no saliera en su mejor noche.

La actuación del atacante brasileño es punto y aparte. El flamante refuerzo tuvo su mejor actuación con la camiseta auriazul y contribuyó con gol y asistencia.

Mateo García (42') y Manuel Capasso (89') fueron los que aprovecharon los errores de Keylor Navas.

El primero metió un estupendo zurdazo que llevaba peligro, pero que el histórico tico no resolvió correctamente. Trató de controlar el balón y lo metió en su propia cabaña.

El segundo no desperdició que el capitán universitario midió mal centro que lo terminó techando y remató, de cabeza, con la portería completamente vacía.

Lo poco rescatable para los Pumas de Efraín Juárez es que se mantiene invictos en la Liga MX, un bálsamo poco reconfortante.

Ahora, tienen que pensar en su próximo partido en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde podrían sumar su primer fracaso del año. Están a 90 minutos de quedar eliminados.