Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026, HOY sábado 7 de febrero

Chivas sigue en la cima de la Liga MX y se lleva los mejores MEMES tras vencer al Mazatlán

Elijah Arroyo, el ala cerrada de los Seahawks que se hizo en Cancún; hoy sueña con el Super Bowl

Cruz Azul, obligado a improvisar hoy contra Toluca

Pumas, a sumar contra Atlas para aliviar su ridículo

Sábado futbolero en la . El futbol mexicano ofrece cinco partidos en su cartelera este 7 de febrero, que prometen emociones, goles, entre equipos que buscan subir peldaños en la tabla general del Clausura 2026.

Dentro de los más atractivos, el bicampeón Toluca recibe en casa, el Nemesio Diez, a Cruz Azul, quien buscará sumar puntos para escalar al segundo lugar de la tabla.

Toluca es el líder del Clausura 2026 tras la Jornada 2 / Foto: Imago7
Mientras que las Águilas, urgentes de victoria, harán lo propio con Rayados de Monterrey, que actualmente marchan séptimos.

León buscará su segundo triunfo del torneo en el estadio Corregidora ante los Gallos Blancos de Querétaro, ambos clubes en lo más bajo de la tabla, en el lugar 14 y 16, respectivamente.

El estadio Jalisco será el escenario del Atlas vs Pumas, y de igual forma. el estadio Hidalgo del compromiso entre Pachuca y los Bravos de Juárez.

FOTO: IMAGO7
Horarios y canales para ver los partidos de la Liga MX hoy

  • Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium
  • Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One
  • Atlas vs Pumas UNAM | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
  • Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One
  • América vs Monterrey | 21:10 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Todos los horarios corresponden al Centro de la Ciudad de México.

