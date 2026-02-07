Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026, HOY sábado 7 de febrero

Sábado futbolero en la Liga MX. El futbol mexicano ofrece cinco partidos en su cartelera este 7 de febrero, que prometen emociones, goles, entre equipos que buscan subir peldaños en la tabla general del Clausura 2026.

Dentro de los más atractivos, el bicampeón Toluca recibe en casa, el Nemesio Diez, a Cruz Azul, quien buscará sumar puntos para escalar al segundo lugar de la tabla.

Toluca es el líder del Clausura 2026 tras la Jornada 2 / Foto: Imago7

Mientras que las Águilas, urgentes de victoria, harán lo propio con Rayados de Monterrey, que actualmente marchan séptimos.

Lee también Emilio Azcárraga Jean revela tres etapas en la remodelación del Estadio Azteca; ¿llegará bien al Mundial?

León buscará su segundo triunfo del torneo en el estadio Corregidora ante los Gallos Blancos de Querétaro, ambos clubes en lo más bajo de la tabla, en el lugar 14 y 16, respectivamente.

El estadio Jalisco será el escenario del Atlas vs Pumas, y de igual forma. el estadio Hidalgo del compromiso entre Pachuca y los Bravos de Juárez.

FOTO: IMAGO7

Horarios y canales para ver los partidos de la Liga MX hoy

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium

Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One

Atlas vs Pumas UNAM | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One

América vs Monterrey | 21:10 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Todos los horarios corresponden al Centro de la Ciudad de México.