América se olvida de Álvaro Fidalgo: Hay que avanzar, así es el futbol

La salida de Álvaro Fidalgo aún duele en la afición americanista y al interior del Nido, pero en el América ya le dieron vuelta a la página.

Cristian Borja, lateral de las Águilas, asegura que al interior de Coapa ya sólo piensan en avanzar. Mañana enfrentan a Rayados de Monterrey en busca de su segunda victoria en fila.

“Sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que íbamos a perder a un gran jugador como él, un referente para nosotros… Esto es futbol, sabemos que hay que avanzar, sabemos que esto es Club América. Como es lo mejor para él, lo es para nosotros también y hay que ver lo que se viene ahora”, dijo el colombiano.

Después de un turbulento inicio, en el América se reencontraron con el gol y la victoria. Ya vencieron a Necaxa (2-0) y al Olimpia de Honduras (1-2) en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Estamos tranquilos, sabemos la clase de plantel que tenemos, sabíamos que el gol iba a llegar. Causa un poco de inseguridad por no anotar, porque somos un club grande que siempre va a estar atacando y haciendo las cosas bien, el gol siempre tiene que llegar, pero siempre estuvimos tranquilos”, aseveró Borja.

América recibe en el estadio Ciudad de los Deportes a los Rayados, su verdugo en los pasados cuartos de final.

