¿Dardo a Saint-Maximin? Emilio Azcárraga destaca que en “América necesitas madurez mental brutal”

En un día, América vivió la ambivalencia que se puede tener con un fichaje. El sábado anterior, Álvaro Fidalgo se despedía como leyenda en uno de los palcos del estadio y momentos después, Allan Saint-Maximin se iba por la puerta de atrás como uno más.

Para Emilio Azcárraga Jean, el club ha tenido 12 años de estabilidad en cuánto a fichajes se refiere. El máximo líder de las Águilas calificó de “ingrato” el darle más peso a los refuerzos fallidos que a los aciertos.

“Creo que al final el manejo deportivo es un trabajo bien difícil y a veces es bien ingrato porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos y la verdad es que llevamos unos 10, 12 años bastante estables”, declaró Emilio Azcárraga.

Pero la realidad, es que no cualquiera logra mantenerse a pesar de la presión que se ejerce en el seno azulcrema. Tanto los altos mandos como la afición siempre quieren ver en lo alto al América y para ello, necesitas tener “una madurez mental brutal”.

“Han venido muy buenos jugadores, han venido jugadores que no han entendido y así es esto. Hay que tratar de cometer los menos errores posibles, no nada más el jugador que tenga la calidad, creo que, en esta institución, en este equipo debes tener una madurez mental brutal”, lanzó contundente.

Sin embargo, sí enfatizó que no permitirá ni está de acuerdo con la crítica “que de repente se pasan de violentos. Esa parte de la violencia no la comparto; la crítica es buena para nosotros”.

