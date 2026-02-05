Henry Martín, referente del Club América y uno de los goleadores más destacados del futbol mexicano en los últimos años, vivió un día inolvidable al develar su estatua en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

El reconocimiento, fruto de un proceso de elaboración que tomó cuatro meses, simboliza no solo su impacto en las canchas, sino también el cariño y la admiración que ha despertado entre la afición.

Acompañado de familiares, aficionados y amigos, el atacante y capitán azulcrema celebró un homenaje que lo coloca en la galería de figuras que han dejado huella en el deporte nacional. La escultura, fiel reflejo de su imagen, se convierte en un tributo a su trayectoria y en un recordatorio de que su nombre ya está inscrito en la historia de la Liga MX.

"Estoy muy contento por este nuevo trofeo, un logro más en mi carrera. No hay palabras para describir el sacrificio que he hecho; jamás imaginé alcanzar lo que he conseguido. Estoy agradecido con todos los artistas que colaboraron, fue un proceso cansado".

Martín, próximo a regresar a las canchas, recordó que de niño uno de sus sueños era destacar en el balompié y tener una escultura.

"Hicieron realidad un sueño. Cuando tenía ocho años viajé a Guadalajara y me llevaron al Museo de Cera. Veía a los deportistas y famosos que estaban allí; hoy, verme reflejado no tiene palabras", finalizó.

