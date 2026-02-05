FIFA confirma el cambio de Álvaro Fidalgo para poder jugar con la Selección Mexicana

"Nos vemos pronto, amigo", gritó Álvaro Fidalgo al Estadio Azteca en un video que publicó el América, en el día de su despedida. El Maguito sabía que volvería a pisar el histórico inmueble.

Este jueves, la FIFA confirmó el cambio de federación de Álvaro Fidalgo y el nacido en Oviedo, España, ya es elegible para jugar con la Selección Mexicana y apunta a la próxima Copa del Mundo.

Fidalgo podría ser llamado por Javier Aguirre, técnico del Tricolor, para la próxima Fecha FIFA de marzo en la que enfrentarán a las selecciones de Portugal (Ciudad de México) y Bélgica (Chicago).

Existía la duda de si el hoy jugador del Real Betis había cumplido los cinco años en México y si el máximo organismo lo aprobaría, pero hoy se disiparon y Álvaro es oficialmente elegible para el combinado mexicano.

Fidalgo estaba contemplado para ser convocado en febrero, en el choque contra la Selección de Islandia en Querétaro (25 de febrero); sin embargo, con su salida de las Águilas del América se ha eliminado esa opción ya que no es un encuentro en marco de Fecha FIFA.

La FIFA ya respondió a la petición de la Federación Mexicana de Futbol y ahora todo queda en manos del 'Vasco' Aguirre quien si así lo decide, ya podrá convocar a Álvaro Fidalgo sin problema alguno.

