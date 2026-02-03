Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

Álvaro Fidalgo dejó un hueco enorme en el Club América. Su paso por las Águilas será imposible de borrar y al parecer, él tampoco se olvidará de los cinco años que jugó con la playera azulcrema.

El exfutbolista del cuadro de Coapa fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de España y en su conferencia el América fue tema también, así como la Selección Mexicana.

Lee también América hace oficial la llegada del brasileño Raphael Veiga

El Maguito, de 28 años, regresa a LaLiga después de su debut con el Real Madrid y de estar cinco años con los emplumados; sin embargo, dejó en claro de dónde viene y la presión que tenía en el Nido.

“Futbolísticamente me hice en México. Vengo de un club gigante, no se pueden hacer a la idea de lo que es América, pero aquí voy a ser feliz, porque vengo a otro sitio que es pura pasión como éste”, declaró en su presentación como bético.

Con el América, Fidalgo disputó más de 220 partidos, convirtió 22 goles y conquistó seis títulos:

3 Liga MX

1 Campeón de Campeones

1 SuperCopa de la Liga MX

1 Campeones Cup

Álvaro Fidalgo con la afición del América en el estadio Ciudad de los Deportes - Foto: Imago7

¿Jugaría para México o España?

No todo fue fácil en la presentación de Álvaro Fidalgo con la prensa sevillana. El examericanista fue cuestionado sobre su doble nacionalidad y su posibilidad de jugar con la Selección Mexicana o la Selección de España.

Fidalgo aceptó incomodidad y aseguró que es precipitado responder la pregunta cuando aún no ha jugado con el Real Betis.

"Me has puesto en un aprieto. Tengo la doble nacionalidad al día de hoy, al final nací en España, me hice futbolista en México, así que el cariño que le tengo a los dos países es inmenso, no te puedo decir mucho más, no sé qué decirte", respondió el Maguito.

"Sería un poco atrevido por mi parte antes de ni siquiera jugar, soy mexicano y es una posibilidad que tengo, está un poco todo en el aire. Estoy centrado en hacer las cosas bien aquí, tengo muchas cosas que demostrar", concluyó Álvaro Fidalgo.

Lee también Olimpia vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concachampions, HOY, martes 3 de febrero