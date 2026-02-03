Olimpia vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concachampions, HOY, martes 3 de febrero

América debuta esta noche en la Copa de Campeones de la Concacaf, en Tegucigalpa frente al Deportivo Olimpia de Honduras, en la Primera Ronda de la edición 2026.

Las Águilas de André Jardine consiguieron el sábado ante los Rayos de Necaxa su primera victoria (2-0) del año, y terminaron con la sequía de goles que arrastraban desde que comenzó este semestre.

Ya sin Álvaro Fidalgo, sin Rodrigo Aguirre ni sin Allan Saint-Maximin, los de Coapa quieren pegar primero en el encuentro de ida ante el conjunto hondureño, en una competencia que no ganan desde 2016, cuando se impusieron en la Final a los Tigres.

El histórico América de Jardine tiene una deuda pendiente y es la de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf. Afición y el dueño del equipo exigen ganar esta justa de la zona, de la cual son los más ganadores (7) junto a Cruz Azul.

América oficializó este día al brasileño Raphael Veiga como su nueva incorporación; sin embargo, no podrá contar con él en esta primera ronda de la Concachampions; podría tenerlo en caso de avanzar a los octavos de final.

Lee también André Jardine espera un duelo "parejo y competitivo" frente al Olimpia de Honduras

¿Cuándo y dónde ver el Olimpia vs América?

Las Águilas del América se presentan en la justa de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Deportivo Olimpia, en el estadio Nacional Chelato Ucles.

Fecha: Martes 3 de febrero

Horario: 20:00

Transmisión: FOX One y FOX+

América arranca su participación en la Concachampions / Foto: Imago7

¿Cuántas Concachampions tiene el América?

Las Águilas del América son el equipo más ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, junto a Cruz Azul, cada uno con siete conquistas.